СНБО: «Черкассы Азот» из холдинга Фирташа вернут в госсобственность

Предприятие ЧАО «Азот» (Черкассы) вернут в государственную собственность.

Соответствующее решение принято на заседании Совета нацбезопасности и обороны 20 августа, заявил на брифинге секретарь ведомства Алексей Данилов.

«Мы рассматривали вопрос о возвращении в государственную собственность, в управление предприятие «Черкассы Азот». Был доклад министра энергетики по этому вопросу. Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия «Черкассы Азот», которое незаконно в свое время путем мошеннических манипуляций государство лишилось», — заявил Данилов.

Он добавил, что правительству и правоохранительным органам поручено изучить, как государство лишилась контрольного пакета акций и узнать, кто за этим стоит. Также СНБО примет меры по возврату контрольного пакета акций «Черкассыгаз».