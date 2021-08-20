СНБО: «Черкассы Азот» из холдинга Фирташа вернут в госсобственность

Предприятие ЧАО «Азот» (Черкассы) вернут в государственную собственность.
Соответствующее решение принято на заседании Совета нацбезопасности и обороны 20 августа, заявил на брифинге секретарь ведомства Алексей Данилов.
«Мы рассматривали вопрос о возвращении в государственную собственность, в управление предприятие «Черкассы Азот». Был доклад министра энергетики по этому вопросу. Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия «Черкассы Азот», которое незаконно в свое время путем мошеннических манипуляций государство лишилось», — заявил Данилов.
Он добавил, что правительству и правоохранительным органам поручено изучить, как государство лишилась контрольного пакета акций и узнать, кто за этим стоит. Также СНБО примет меры по возврату контрольного пакета акций «Черкассыгаз».
- ЧАО «Азот» входит в холдинг OSTCHEM, объединяющий активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа. ПАО «Черкассыгаз» также связывают со структурами Фирташа.
- 18 июня СНБО Украины ввела санкции против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, который, по результатам проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
- 10 августа комбинат Фирташа МГОК лишили лицензии на разработку месторождения титановых руд по обвинению в финансировании терроризма. До этого суд вернул в собственность государства Запорожский титано-магниевый комбинат, принадлежащий компаниям из орбиты Фирташа.