Ілон Маск повідомив про розробку робота-гуманоїда Tesla Bot. Прототип обіцяє показати вже наступного року

Компанія Tesla розробляє робота-гуманоїда Tesla Bot, прототип якого зʼявиться вже у 2022 році. Про це повідомив гендиректор корпорації Ілон Маск на конференції AI Day, повідомляє Reuters.

Він також продемонстрував короткий презентаційний ролик нової розробки. Робот буде приблизно 170 см заввишки і важитиме 57 кг. Замість «обличчя» у нього буде екран для виведення корисної або сервісної інформації. У Tesla Bot компанія використає частину власного апаратного та програмного забезпечення, що встановлене в її електрокарах.