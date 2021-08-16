Влада США почала розслідування щодо Tesla через систему автопілота в її автомобілях

Федеральне агентство США, яке відповідає за безпеку дорожнього руху, почало офіційне розслідування щодо компанії Tesla через систему автопілота в її автомобілях.

Про це пише BBC.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомила, що почала перевірку після 11 аварій, в яких постраждали автомобілі екстрених служб. У деяких випадках автомобілі Tesla «врізалися просто в машини». Перевірка охопить приблизно 765 тисяч автомобілів Tesla, вироблених з 2014 року.

Зазначається, що агентство стурбоване «очевидною нездатністю» автомобілів Tesla зупинятися перед автомобілями, особливо — перед машинами швидкої допомоги і пожежників. Чиновники додали, що в усіх 11 аваріях брали участь автомобілі, в яких був включений режим автопілота.

Як пише видання, у минулому фіксувалися випадки, коли водії зловживали системою — від випадків використання телефонів у той час, коли машина їхала без нагляду, до повної відсутності водія за кермом.