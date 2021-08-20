Илон Маск сообщил о разработке робота-гуманоида Tesla Bot. Прототип обещает показать уже в следующем году

Компания Tesla разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого появится уже в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор корпорации Илон Маск на конференции AI Day, сообщает Reuters.
Он также продемонстрировал короткий презентационный ролик новой разработки. Робот будет около 170 см в высоту, вес оставит порядка 57 кг. Вместо «лица» у него будет экран для вывода полезной или сервисной информации. В Tesla Bot компания использует часть собственного аппаратного и программного обеспечения, установленного в ее электрокарах.
Как отмечает Reuters, Маск ранее неоднократно говорил о своих опасениях по поводу искусственного интеллекта. Но на презентации Tesla Bot он сказал, что робот будет «дружелюбным», а человек сможет «убежать» или «пересилить» его. Какие еще меры безопасности будут предприняты — Маск не уточнил.
В описании на сайте компании указано, что робот предназначен для выполнения небезопасных, повторяющихся и скучных для людей задач.
Маск на презентации не уточнил, сколько будет стоить робот-гуманоид, но подчеркнул, что задача компании – сделать машину не «супер дорогой».
- Во втором квартале 2021 года (с апреля по июнь) прибыль Tesla впервые превысила отметку в миллиард долларов – она составила $1,14 миллиарда, или $1,02 в расчете на акцию.
- При этом в августе Федеральное агентство США, отвечающее за безопасность дорожного движения, начало официальное расследование в отношении Tesla из-за системы автопилота в ее автомобилях.