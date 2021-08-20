Илон Маск сообщил о разработке робота-гуманоида Tesla Bot. Прототип обещает показать уже в следующем году

Компания Tesla разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого появится уже в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор корпорации Илон Маск на конференции AI Day, сообщает Reuters.

Он также продемонстрировал короткий презентационный ролик новой разработки. Робот будет около 170 см в высоту, вес оставит порядка 57 кг. Вместо «лица» у него будет экран для вывода полезной или сервисной информации. В Tesla Bot компания использует часть собственного аппаратного и программного обеспечения, установленного в ее электрокарах.