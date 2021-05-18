Илон Маск опустился на третью строчку в списках богатейших людей от Bloomberg и Forbes

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей по версии Bloomberg на фоне падения акций Tesla.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска сократилось на $3,16 млрд до $160,6 млрд.

Вторая строчка с $161,2 млрд теперь у семьи французского миллиардера Бернара Арно, которому принадлежит LVMH, а также бренды Louis Vuitton и Sephora.

В списке Forbes Real-Time Маск также третий. Его потери оценивается в $1,2 млрд, а нынешнее состояние в $182,6. В списке Forbes Арно тоже на втором месте.