Илон Маск опустился на третью строчку в списках богатейших людей от Bloomberg и Forbes

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей по версии Bloomberg на фоне падения акций Tesla.
Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска сократилось на $3,16 млрд до $160,6 млрд.
Вторая строчка с $161,2 млрд теперь у семьи французского миллиардера Бернара Арно, которому принадлежит LVMH, а также бренды Louis Vuitton и Sephora.
В списке Forbes Real-Time Маск также третий. Его потери оценивается в $1,2 млрд, а нынешнее состояние в $182,6. В списке Forbes Арно тоже на втором месте.
- В феврале Tesla вложила $1,5 миллиарда в биткоины. Илон Маск эти вложения не оценил, но в конце марта объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины, подняв курс криптовалюты. 13 мая Маск сообщил, что Tesla остановила прием биткоина в качестве оплаты из-за влияния на экологию. Криптовалюта потеряла в цене 15%. Уже 17 мая Маск снова обвалил курс биткоина одним твитом о Tesla.
- Сам Илон Маск активно продвигает шуточную криптовалюту Dogecoin. Он несколько раз поднимал ее стоимость, но обвалил после появления в шоу Saturday Night Live в качестве ведущего и участника скетчей. Он признал ее «лохотроном». Маск после шоу потерял $20 миллиардов.
- В марте инвестор Tesla подал иск против Маска и совета директоров компании за «беспорядочные» твиты первого. По его убеждению, они подвергают Tesla финансовым рискам.