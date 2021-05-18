Ілон Маск опустився на третю сходинку в списках найбагатших людей від Bloomberg і Forbes

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск опустився на третю сходинку в списку найбагатших людей за версією Bloomberg на тлі падіння акцій Tesla.
Згідно Bloomberg Billionaires Index, статки Маска скоротилося на $3,16 млрд до $ 160,6 млрд.
Другий рядок з $161,2 млрд тепер у родини французького мільярдера Бернара Арно, якому належить LVMH, а також бренди Louis Vuitton і Sephora.
У списку Forbes Real-Time Маск також третій. Його втрати оцінюються у $1,2 млрд, а нинішні статки у $182,6. У списку Forbes Арно теж на другому місці.
- У лютому Tesla вклала $1,5 мільярда в біткоїни. Ілон Маск ці вкладення не оцінив, але в кінці березня оголосив про продаж автомобілів Tesla за біткоїни, піднявши курс криптовалюти. 13 травня Маск повідомив, що Tesla зупинила прийом біткоїнів у якості оплати через вплив на екологію. Криптовалюта втратила в ціні 15%. Вже 17 травня Маск знову обвалив курс біткоїну одним твітом про Tesla.
- Сам Ілон Маск активно просуває жартівливу криптовалюту Dogecoin. Він кілька разів піднімав її вартість, але обвалив після появи у шоу Saturday Night Live у ролі ведучого й учасника скетчів. Він визнав її «лохотроном». Маск після шоу втратив $20 мільярдів.
- У березні інвестор Tesla подав позов проти Маска і ради директорів компанії за «безладні» твіти першого. На його переконання, вони наражають Tesla на фінансові ризики.