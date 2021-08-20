Мінцифри пояснило, у чому різниця між внутрішнім та міжнародним COVID-сертифікатами в «Дії»

Орієнтовно з 21 серпня українці зможуть згенерувати у застосунку «Дія» COVID-сертифікат та подорожувати з ним у всі країни Європейського Союзу. Втім Мінцифри розробило не один, а два документи: для внутрішнього та міжнародного використання.
Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів один із розробників сертифікату Мстислав Баник.
Внутрішній сертифікат містить більше інформації, яка дозволяє ідентифікувати особу, а міжнародний — більше медичної інформації, яка потрібна для підтвердження стану здоровʼя особи.
У документі для використання в межах країни буде вказане прізвище, імʼя та по батькові, дата народження, фотографія і термін дії щеплення.
«Мінцифри в цьому випадку є технічним реалізатором, тому питання про те, як будуть використовувати сертифікати, краще уточнювати у Міністерства охорони здоровʼя», — зазначив фахівець, маючи на увазі, що тільки МОЗ може встановлювати правила, де саме всередині країни потрібен цей документ.
Що стосується міжнародного сертифіката, то в ньому фотографії не буде.
«Там буде імʼя і прізвище англійською, дата народження, частково інформація про серію і номер закордонного паспорта і інформація про вакцину — її назва, дата останнього щеплення, термін дії сертифіката, і хто згенерував сертифікат [у нашому випадку «Дія»]. Це та інформація, яка знадобиться при перетині кордону», — зазначив Баник.
На запитання, скільки коштувала така розробка для державного бюджету, розробник відповідає:
«Ковідні сертифікати розробляє інхауз-команда на базі Державного підприємства «Дія». Якогось екстра фінансування Міністерство не робило. Команда працювала в межах зарплат».
- У четвер стало відомо, що Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським.
- Україна домовлялася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя видає міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу (з ним теж можна подорожувати).