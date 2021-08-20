Минцифры объяснило, в чем разница между внутренним и международным COVID-сертификатами в «Дії»

Ориентировочно с 21 августа украинцы смогут сгенерировать в приложении «Дія» COVID-сертификат и путешествовать с ним во все страны Европейского Союза. Впрочем Минцифры разработало не один, а два документа: для внутреннего и международного использования.
Об этом в интервью «Бабелю» рассказал один из разработчиков сертификата Мстислав Баник.
Внутренний сертификат содержит больше информации, позволяющей идентифицировать личность, а международный — больше медицинской информации, необходимой для подтверждения состояния здоровья человека.
В документе для использования внутри страны будет указана фамилия, имя и отчество, дата рождения, фотография и срок действия прививки.
«Минцифры в этом случае является техническим реализатором, поэтому вопрос о том, как будут использовать сертификаты, лучше уточнять у Министерства здравоохранения», — отметил специалист, имея в виду, что только Минздрав может устанавливать правила, где внутри страны нужен этот документ.
Что касается международного сертификата, то в нем фотографии не будет.
«Там будут указаны имя и фамилия на английском, дата рождения, частично информация о серии и номере загранпаспорта и данные о вакцине — ее название, дата последней прививки, срок дествия сертификата и кто сгенерировал сертификат [в нашем случае «Дія»]. Это та информация, которая понадобится при пересечении границы», — отметил Баник.
На вопрос, сколько стоила такая разработка для государственного бюджета, разработчик отвечает:
«Ковидные сертификаты разрабатывает инхаус-команда на базе Государственного предприятия «Дія». Какого-то экстра финансирования Министерство не выделяло. Команда работала в пределах зарплат».
- В четверг стало известно, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским.
- Украина договаривалась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом Министерство здравоохранения выдает международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса (с ним тоже можно путешествовать).