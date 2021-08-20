Минцифры объяснило, в чем разница между внутренним и международным COVID-сертификатами в «Дії»

Ориентировочно с 21 августа украинцы смогут сгенерировать в приложении «Дія» COVID-сертификат и путешествовать с ним во все страны Европейского Союза. Впрочем Минцифры разработало не один, а два документа: для внутреннего и международного использования.

Об этом в интервью «Бабелю» рассказал один из разработчиков сертификата Мстислав Баник.

Внутренний сертификат содержит больше информации, позволяющей идентифицировать личность, а международный — больше медицинской информации, необходимой для подтверждения состояния здоровья человека.

В документе для использования внутри страны будет указана фамилия, имя и отчество, дата рождения, фотография и срок действия прививки.

«Минцифры в этом случае является техническим реализатором, поэтому вопрос о том, как будут использовать сертификаты, лучше уточнять у Министерства здравоохранения», — отметил специалист, имея в виду, что только Минздрав может устанавливать правила, где внутри страны нужен этот документ.