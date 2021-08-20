Керівник Нацполіції в Харківській області подав у відставку

Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель подав у відставку.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими — для мене це вже історія», — написав Рубель.
Начальником ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель був призначений у грудні 2020 року. З 2005 року працював на різних посадах у поліції Києва та області, в ГУБОЗ МВС України, Департаментах карного розшуку, внутрішньої безпеки, очолював Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, керував роботою поліції Закарпатської області. Є полковником поліції.
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