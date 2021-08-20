Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на екстрену онлайн-зустріч через ситуацію в Афганістані

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію в Афганістані і присвячену їй екстрену онлайн-зустріч міністрів закордонних справ НАТО.
Про це Блінкен повідомив на своїй сторінці у Twitter.
«Генеральний секретар Єнс Столтенберг і я обговорили підготовку до віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 20 серпня щодо Афганістану. Ми також наголосили на важливості тісної координації для безпечної і впорядкованої евакуації союзників і наших афганських партнерів», — написав він.
Раніше Столтенберг заявляв на своїй сторінці у соцмережі, що скликав на 20 серпня позачергову віртуальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО, щоб продовжити тісну координацію і обговорити загальний підхід до Афганістану.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу в Афганістані. Бойовики контролюють понад 90% території країни. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- 17 серпня таліби дали першу публічну пресконференцію. За словами одного з представників радикальної організації «Талібан», лідери талібів покажуть себе світу, на відміну від останніх 20 років, коли вони залишалися інкогніто.
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- 19 серпня, в день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії радикальний рух «Талібан» офіційно заявив про створення «Ісламського Емірату Афганістан».