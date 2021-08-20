Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на экстренную онлайн-встречу из-за ситуации в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Афганистане и посвященную ей экстренную онлайн-встречу министров иностранных дел НАТО.

Об этом Блинкен сообщил на своей странице в Twitter.

«Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и я обсудили подготовку к виртуальной встрече министров иностранных дел стран НАТО 20 августа по Афганистану. Мы также отметили важность тесной координации для безопасной и упорядоченной эвакуации союзников и наших афганских партнеров», — написал он.