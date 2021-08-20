«Зоря» почала виступи у Лізі Європи з розгромної поразки

Футбольний клуб «Зоря» зазнав поразки у першому матчі плейф-офф Ліги Європи проти австрійського «Рапіда» з рахунком 0:3.

Гра відбувалася у Відні на стадіоні «Альянцштадіон».

Голи забивали Фунтас (29-а хвилина), Кара (78-а хвилина) і Грюль (85-а хвилина). Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Запоріжжі. Переможець цієї пари вийде до групового турніру Ліги Європи, невдаха — відправиться до Ліги конференцій.