Полтавська «Ворскла» вилетіла з єврокубків

Футбольний клуб «Ворскла» (Полтава) за сумою двох матчів поступився команді з Фінляндії КуПС та вилетів з єврокубків.

Другий поєдинок між обома командами закінчився з рахунком 2:3 на користь фінів. Перший матч клуби зіграли унічию 2:2.

Полтавчани першими повели у рахунку зусиллями Олів’є Тілля на 48-й хвилині. Але вже через хвилину фіни зуміли відігратися і рахунок став 1:1.

На 55-й хвилині Олександр Скляр знову вивів «Ворсклу» уперед. Такий рахунок тримався до кінця доданого часу, але вже в компенсований час гравці КуПС знову змогли забити м’яч. Таким чином поєдинок перейшов в овертайми.

На 95-й хвилині захисник полтавчан Богдан Кушніренко отримав червону картку і залишив «Ворсклу» у меншості. На 115-й хвилині також червону картку отримав вже нападник КуПС Рангел.

Але перед цим на 111-й хвилині фіни забили переможний м’яч — відзначився Аніеклено Удо. Матч завершився з рахунком 2:3.

Таким чином «Ворскла» вилетіла з новоствореного європейського турніру Ліга конференцій. Натомість у наступному раунді цього турніру почне виступи ще один український клуб — «Колос» з Ковалівки.