Полтавская «Ворскла» вылетела из еврокубков

Футбольный клуб «Ворскла» (Полтава) по сумме двух матчей уступил команде из Финляндии КуПС и вылетел из еврокубков.

Второй поединок между двумя командами закончился со счетом 2:3 в пользу финнов. Первый матч клубы сыграли вничью 2:2.

Полтавчане первыми повели в счете усилиями Оливье Тилля на 48-й минуте. Но уже через минуту финны сумели отыграться и счет стал 1:1.

На 55-й минуте Александр Скляр снова вывел «Ворсклу» вперед. Такой счет держался до конца добавленного времени, но уже в компенсированное время игроки КуПС снова смогли забить мяч. Таким образом поединок перешел в овертайм.

На 95-й минуте защитник полтавчан Богдан Кушниренко получил красную карточку и оставил «Ворсклу» в меньшинстве. На 115-й минуте также красную карточку получил уже нападающий КуПС Рангель.

Но перед этим на 111-й минуте финны забили победный мяч — отличился Аниеклено Удо. Матч завершился со счетом 2:3.

Таким образом «Ворскла» вылетела из нового европейского турнира Лига конференций. Зато в следующем раунде этого турнира начнет выступления еще один украинский клуб — «Колос» из Коваливки.