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«Колос» слідом за «Ворсклою» вилетів з єврокубків

Автор:
Олег Панфілович
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Футбольний клуб «Колос» завершив свої виступи у Лізі конференцій УЄФА.

Команда зіграла основний час матчу з казахським «Шахтарем» з Караганди унічию 0:0. Перший матч завершився з таким самим рахунком, через що командам довелося бити пенальті. У них влучнішими були футболісти казахської команди — 1:3. Відеогляд матчу доступний за цим посиланням.

  • 29 липня футбольний клуб «Ворскла» (Полтава) за сумою двох матчів поступився команді з Фінляндії КуПС та вилетів з єврокубків. Другий поєдинок між обома командами закінчився з рахунком 2:3 на користь фінів. Перший матч клуби зіграли унічию 2:2.
  • 3 серпня «Шахтар» переміг у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів бельгійський «Генк» з рахунком 1:2.