«Колос» вслед за «Ворсклой» вылетел из еврокубков

Футбольный клуб «Колос» завершил свои выступления в Лиге конференций УЕФА.
Команда сыграла основное время матча с казахским «Шахтером» из Караганды вничью 0:0. Первый матч завершился с таким же счетом, из-за чего командам пришлось бить пенальти. В них более меткими были футболисты казахской команды — 1:3. Видеообзор матча доступен по этой ссылке.
- 29 июля футбольный клуб «Ворскла» (Полтава) по сумме двух матчей уступил команде из Финляндии КуПС и вылетел из еврокубков. Второй поединок между двумя командами закончился со счетом 2:3 в пользу финнов. Первый матч клубы сыграли вничью 2:2.
- 3 августа «Шахтер» победил в первом матче квалификации Лиги чемпионов бельгийский «Генк» со счетом 1:2.