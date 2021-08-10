«Колос» вслед за «Ворсклой» вылетел из еврокубков

Футбольный клуб «Колос» завершил свои выступления в Лиге конференций УЕФА.

Команда сыграла основное время матча с казахским «Шахтером» из Караганды вничью 0:0. Первый матч завершился с таким же счетом, из-за чего командам пришлось бить пенальти. В них более меткими были футболисты казахской команды — 1:3. Видеообзор матча доступен по этой ссылке.