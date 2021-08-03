«Шахтер» победил в первом матче квалификации в Лигу чемпионов

Донецкий «Шахтер» побеждает в первом матче квалификации в Лигу чемпионов бельгийский «Генк» со счетом 1:2.

Это был поединок в 3-м квалификационном раунде. Первый матч играли в Бельгии.

Игроки «Генка» вышли вперед уже в первом тайме. На 39 минуте с подачи Дзюна Ито мяч забил нападающий бельгийцев Пол Онуачу.

Дончане смогли отыграться только в середине второго тайма. На 63 минуте Тете успешно реализовал пенальти, а на 81 минуте Алан Патрик после паса Исмаили вывел «Шахтер» вперед. Матч так и закончился в пользу дончан.

Ответный поединок «Шахтера» и «Генка» состоится в Киеве 10 августа. В случае победы дончане выйдут на победителя пары «Монако» (Франция)/«Спарта» (Чехия).