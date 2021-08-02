«Шахтер» и «Заря» узнали о потенциальных соперниках в еврокубках

Футбольные клубы «Шахтер» и «Заря» получили потенциальных соперников в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.

В случае победы над бельгийским «Гентом» донецкая команда в плей-офф встретится с победителем пары «Монако» (Франция) — «Спарта Прага» (Чехия). Первые поединки плей-офф запланированы на 17—18 августа. Ответные матчи состоятся 24—25 августа.

Луганская «Заря» в плей-офф Лиги Европы сойдется с победителем пары «Анортосис» (Греция) — «Рапид» (Австрия). Матчи состоятся 19 и 26 августа. Первую встречу луганчане проведут на выезде.