«Шахтар» переміг у першому матчі кваліфікації до Ліги чемпіонів

Донецький «Шахтар» перемагає у першому матчі кваліфікацій у Лізі чемпіонів бельгійський «Генк» з рахунком 1:2.

Це був поєдинок у 3-му кваліфікаційному раунді. Перший матч грали у Бельгії.

Гравці «Генка» вийшли вперед вже у першому таймі. На 39 хвилині з подачі Дзюня Іто м’яч забив нападник бельгійців Пол Онуачу.

Донеччани змогли відігратися аж у середині другого тайму. На 63 хвилині Тете успішно реалізував пенальті, а на 81 хвилині Алан Патрік після пасу Ісмаїлі вивів «Шахтар» уперед. Матч так і закінчився на користь донеччан.

Поєдинок-відповідь «Шахтаря» та «Генка» відбудеться у Києві 10 серпня. У разі перемоги донеччани вийдуть на переможця пари «Монако» (Франція)/«Спарта» (Чехія).