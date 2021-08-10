Ліга чемпіонів: «Шахтар» обіграв «Генк» у матчі-відповіді в Києві

Донецький «Шахтар» на НСК «Олімпійський» у Києві знову переміг бельгійський «Генк» у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

«Гірники» відкрили рахунок на 27-й хвилині — Лассіна Траоре в один дотик завершив атаку, яку провели Додо та Тете.

У другому таймі «Шахтар» забив ще один гол у ворота бельгійців. На 76-й хвилині відзначився Маркос Антоніо.

На 90-й хвилині забив гол нападник «Генку» Сіріл Дессерс.

Загальний рахунок матчу — 2:1. За сумою двох матчів «Шахтар» із рахунком 4:1 виходить у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з «Монако» (Франція).