Лига чемпионов: «Шахтер» обыграл «Генк» в ответном матче в Киеве

Донецкий «Шахтер» на НСК «Олимпийский» в Киеве снова победил бельгийский «Генк» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Горняки» открыли счет на 27-й минуте — Лассина Траоре в одно касание завершил атаку, которую провели Додо и Тете.

Во втором тайме «Шахтер» забил еще один гол в ворота бельгийцев. На 76-й минуте отличился Маркос Антонио.

На 90-й минуте забил гол нападающий «Генка» Сирил Дессерс.

Общий счет матча — 2:1. По сумме двух матчей «Шахтер» со счетом 4:1 выходит в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Монако» (Франция).