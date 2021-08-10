Лига чемпионов: «Шахтер» обыграл «Генк» в ответном матче в Киеве

Донецкий «Шахтер» на НСК «Олимпийский» в Киеве снова победил бельгийский «Генк» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Горняки» открыли счет на 27-й минуте — Лассина Траоре в одно касание завершил атаку, которую провели Додо и Тете.
Во втором тайме «Шахтер» забил еще один гол в ворота бельгийцев. На 76-й минуте отличился Маркос Антонио.
На 90-й минуте забил гол нападающий «Генка» Сирил Дессерс.
Общий счет матча — 2:1. По сумме двух матчей «Шахтер» со счетом 4:1 выходит в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Монако» (Франция).
- 3 августа в первом матче квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» победил бельгийский «Генк» со счетом 1:2.