Україна закупила партію препарату «Тоцилізумаб» для лікування коронавірусу

Заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда заявив, що дослідження препарату ще тривають, але «якщо є можливість зберегти життя — ми маємо її використати».

За даними МОЗ, 2 784 флаконів препарату вже поставили на національний склад, звідки тоцилізумаб розподілять по регіонах.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

«Світова практика використання препарату та тогорічний досвід його участі в лікуванні українців дає підстави й надалі його застосовувати», — додав він.

Також Комаріда запевнив, що держпідприємство «Медичні закупівлі України» придбало патентований оригінальний препарат безпосередньо у виробника.

Окрім цього, МОЗ проводить закупівлю 14 346 упаковок «Ремдесивіру», експорт якого Індія призупинила через спалах коронавірусу навесні 2021 року.

«Є домовленості про постачання інноваційного противірусного препарату прямої дії. Цей препарат призначають пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні, з метою уникнення ускладнень та госпіталізацій. Зараз він перебуває на третій (останній) стадії клінічних досліджень. МОЗ попередньо домовився про квоту на поставку препарату для лікування 300 тис. пацієнтів», — наголосили в міністерстві.