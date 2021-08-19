Украина закупила партию препарата «Тоцилизумаб» для лечения коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Александр Комарида заявил, что исследования препарата еще продолжаются, но «если есть возможность сохранить жизни — мы ее будем использовать».

По данным Минздрава, 2 784 флаконов препарата уже поставили на национальный состав, откуда тоцилизумаб распределят по регионам.

Об этом сообщили в пресс служба Министерства здравоохранения.

«Мировая практика использования препарата и прошлогодний опыт его участия в лечении украинцев дает основания и в дальнейшем его применять», — добавил он.

Также Комарида заверил, что госпредприятие «Медицинские закупки Украины» приобрело патентованный оригинальный препарат непосредственно у производителя.

Кроме этого, Минздрав проводит закупку 14 346 упаковок «Ремдесивира», экспорт которого Индия приостановила из-за вспышки коронавируса весной 2021 года.

«Есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия. Этот препарат назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций. Сейчас он находится на третьей (последней) стадии клинических исследований. Минздрав предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов», — отметили в министерстве.