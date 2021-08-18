У Білорусі спортсменам заборонили виїжджати за кордон на змагання

Міністерство спорту Білорусі заборонило спортсменам усі виїзди за кордон на змагання.
Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram білоруський легкоатлет Андрій Кравченко й оприлюднив скриншот листування з цією інформацією.
«Шановні спортсмени, наказом Міністерства спорту відсьогодні припинені всі виїзди за кордон на змагання, це стосується і тих, хто перебуває у відпустці (жодних виїздів навіть власним коштом). У разі порушення цього наказу настане звільнення. Наказ міністерства стосується усіх видів спорту», — йдеться в повідомленні.
У відповідь на запитання про причину такого рішення невідомий написав: «Військова таємниця».
Наразі Мінспорту Білорусі не прокоментувало цю інформацію.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про недбалість тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. В аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатися в Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня спринтерку відвезли в посольство Польщі, де запропонували візу.
- 5 серпня вона прилетіла до Польщі. З міркувань безпеки Тимановська з Токіо вилетіла до Австрії (над Білоруссю не пролітали), а звідти вже до Варшави.
- Міністерство культури, національної спадщини і спорту Польщі повідомило, що спортсменка отримала можливість продовжити карʼєру в Польщі.