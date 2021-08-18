У Білорусі спортсменам заборонили виїжджати за кордон на змагання

Міністерство спорту Білорусі заборонило спортсменам усі виїзди за кордон на змагання.

Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram білоруський легкоатлет Андрій Кравченко й оприлюднив скриншот листування з цією інформацією.

«Шановні спортсмени, наказом Міністерства спорту відсьогодні припинені всі виїзди за кордон на змагання, це стосується і тих, хто перебуває у відпустці (жодних виїздів навіть власним коштом). У разі порушення цього наказу настане звільнення. Наказ міністерства стосується усіх видів спорту», — йдеться в повідомленні.

У відповідь на запитання про причину такого рішення невідомий написав: «Військова таємниця».

Наразі Мінспорту Білорусі не прокоментувало цю інформацію.