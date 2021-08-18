В Беларуси спортсменам запретили выезжать за границу на соревнования

Министерство спорта Беларуси запретило спортсменам все выезды за границу на соревнования.
Об этом сообщил на своей странице в Instagram беларусский легкоатлет Андрей Кравченко и обнародовал скриншот переписки с этой информацией.
«Уважаемые спортсмены, приказом Министерства спорта с сегодняшнего дня прекращены все выезды за границу на соревнования, это касается и тех, кто находится в отпуске (никаких выездов даже за свой счет). При нарушении данного приказа последует увольнение. Приказ по министерству касается всех видов спорта», — говорится в сообщении.
В ответ на вопрос о причине такого решения неизвестный написал: «Военная тайна».
Минспорта Беларуси пока не прокомментировало эту информацию.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось участвовать в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа участвовать в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа бегунью отвезли в посольство Польши, где предложили визу.
- 5 августа она прилетела в Польшу. По соображениям безопасности Тимановская из Токио вылетела в Австрию (над Беларусью не пролетали), а оттуда уже в Варшаву.
- Министерство культуры, национального наследия и спорта Польши сообщило, что спортсменка получила возможность продолжить карьеру в Польше.