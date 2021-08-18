У Росії запускають програму заохочення вакцинації. Серед учасників проведуть лотерею, переможці якої отримають 100 тисяч рублів

У Росії протягом осені буде діяти програма заохочення громадян, які вакцинувалися від коронавірусу. Серед них двічі розіграють грошові призи по 100 тисяч рублів.

Постанову з правилами цієї лотереї вже підписав премʼєр-міністр Михайло Мішустін, повідомили у пресслужбі уряду РФ.