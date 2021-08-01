Британія запропонує молоді знижки на таксі та продукти, аби стимулювати до вакцинації

Уряд Великої Британії запропонує молоді знижки на їжу навинос і поїздки на таксі, щоб стимулювати їх вакцинуватись від коронавірусу. Ідеться про знижки від таких сервісів, як Uber, Bolt, Deliveroo та Pizza Pilgrims.

Про це повідомляє BBC.

У серпні компанія Uber відправить всім користувачам нагадування із закликом до вакцинації, а також запропонує знижки на поїздки і доставку харчів на своїй платформі Uber Eats для молодих людей, які вакцинувались.

Bolt запропонує безкоштовну поїздку, а компанія Deliveroo, що займається доставкою їжі, роздасть ваучери вакцинованій молоді.