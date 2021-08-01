Британія запропонує молоді знижки на таксі та продукти, аби стимулювати до вакцинації

Уряд Великої Британії запропонує молоді знижки на їжу навинос і поїздки на таксі, щоб стимулювати їх вакцинуватись від коронавірусу. Ідеться про знижки від таких сервісів, як Uber, Bolt, Deliveroo та Pizza Pilgrims.
Про це повідомляє BBC.
У серпні компанія Uber відправить всім користувачам нагадування із закликом до вакцинації, а також запропонує знижки на поїздки і доставку харчів на своїй платформі Uber Eats для молодих людей, які вакцинувались.
Bolt запропонує безкоштовну поїздку, а компанія Deliveroo, що займається доставкою їжі, роздасть ваучери вакцинованій молоді.
Міністр охорони здоровʼя Саджид Джавід подякував компаніям за активізацію у просуванні вакцини і закликав людей скористатися знижками. Він додав, що фірми не будуть зберігати жодних даних про стан здоровʼя.
Повідомлення про знижки зʼявилися після того, як у ці вихідні (31 липня — 1 серпня) по всій Англії відкрилася низка центрів вакцинації.
- У Британії станом на 1 серпня повністю провакцинували 38,1 мільйона людей — це 57,2% населення.
- У США як стимул до вакцинації людям платять по $100 після щеплення. Зараз ця ініціатива чинна у декількох штатах (Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо і Колорадо), однак президент Байден закликав зробити так по всій країні, гроші на це є.