Британия предложит молодежи скидки на такси и продукты, чтобы стимулировать к вакцинации

Правительство Великобритании предложит молодежи скидки на еду навынос и поездки на такси, чтобы стимулировать их прививаться от коронавируса. Речь идет о скидках от таких сервисов, как Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims.
Об этом сообщает BBC.
В августе компания Uber отправит всем пользователям напоминания с призывом к вакцинации, а также предложит скидки на поездки и доставку продуктов на своей платформе Uber Eats для молодых людей, которые вакцинировались.
Bolt предложит бесплатную поездку, а компания Deliveroo, занимающаяся доставкой еды, раздаст ваучеры вакцинированной молодежи.
Министр здравоохранения Саджид Джавид поблагодарил компании за активизацию в продвижении вакцины и призвал людей воспользоваться скидками. Он добавил, что компании не будут хранить никакие данные о состоянии здоровья.
Сообщение о скидках появилось после того, как в эти выходные (31 июля — 1 августа) по всей Англии открылся ряд центров вакцинации.
- В Британии по состоянию на 1 августа полностью провакцинировали 38,1 миллиона человек — это 57,2% населения.
- В США в качестве стимула к вакцинации людям платят по $100 после прививки. Сейчас эта инициатива действует в нескольких штатах (Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо и Колорадо), однако президент Байден призвал сделать так по всей стране, деньги на это есть.