В России запускают программу поощрения вакцинации. Среди участников проведут лотерею, победители которой получат 100 тысяч рублей

В России на протяжении осени будет действовать программа поощрения граждан, которые вакцинировались от коронавируса. Среди них дважды разыграют денежные призы по 100 тысяч рублей.
Постановление с правилами этой лотереи уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-служба правительства РФ.
Согласно документу, программа будет действовать с 1 сентября по 1 декабря, в ней примут участие все вакцинированные граждане в возрасте от 18 лет на основании данных Единого реестра вакцинированных по уникальному номеру записи.
Как отмечается, розыгрыш проведут дважды. Компьютер с помощью технологии алгоритма случайной выборки определит победителей из списка участников. Всего будет определена 1 тысяча 000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Получить приз можно будет на банковскую карту «Мир».
- Компания Amazon решила разыграть среди своих вакцинированных работников денежный приз в размере $500 тысяч, автомобили и путевки.
- В США в некоторых штатах за прививки платят $100, Гонконг предлагал золотые слитки и бриллиантовые часы Rolex, Великобритания — скидки на такси и продукты.
- В Украине за вакцинацию от коронавируса в столичном ТРЦ Blockbuster Mall будут выдавать бесплатные билеты на футбольные матчи. К тому же те, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации или пунктах прививок на этой неделе, смогут получить билеты на концерт ко Дню Независимости на НСК «Олимпийский».