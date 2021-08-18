В России запускают программу поощрения вакцинации. Среди участников проведут лотерею, победители которой получат 100 тысяч рублей

В России на протяжении осени будет действовать программа поощрения граждан, которые вакцинировались от коронавируса. Среди них дважды разыграют денежные призы по 100 тысяч рублей.

Постановление с правилами этой лотереи уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-служба правительства РФ.