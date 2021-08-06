У Києві за вакцинацію даватимуть безкоштовні квитки на футбол

У Києві за вакцинацію від коронавірусу у ТРЦ Blockbuster Mall видаватимуть безкоштовні квитки на футбольні матчі.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
Квитки даватимуть на матчі донецького «Шахтаря», які відбудуться у Києві.
«Наразі вакцинованим будуть доступні квитки на домашні матчі з футбольними клубами «Олександрія» (7.08) та «Генк» (10.08), що відбудуться на НСК «Олімпійський». Також в цьому центрі масової вакцинації можна буде отримати квитки на інші матчі», — зазначили у відомстві.
Там нагадали, що центр працює щодня з 11 ранку до 21 години вечора. Там вакцинують китайським препаратом CoronaVac.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Так, в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Johnson & Johnson (Janssen). Також щеплення роблять вакциною Moderna.
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