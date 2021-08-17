Президент Франції Макрон: Афганістан не повинен знову стати прихистком для тероризму

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що направить в Афганістан два військові літаки і сили спецназу для того, щоб допомогти в евакуації, пише Reuters. «Афганістан не повинен знову стати прихистком для тероризму, яким він був раніше. Це умова світу», — наголосив Макрон. Президент також заявив про наміри разом з ФРН та іншими європейськими країнами просувати ініціативу з протидії незаконним міграційним потокам з Афганістану.

У свою чергу Рада Безпеки ООН вимагає негайного припинення бойових дій і насильства в Афганістані. «Члени Ради Безпеки ООН закликають до негайного припинення всіх бойових дій і формування нового уряду шляхом інклюзивних переговорів», — йдеться в заяві, оприлюдненій за підсумками екстреного засідання. Крім того, Радбез ООН підкреслює важливість припинення насильства в Афганістані і «відновлення безпеки, громадського і конституційного порядку». ООН досі має офіси та персонал у кількох населених пунктах в Афганістані і наразі невідомо, чи вони там залишаться. А от Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не планує згортати чи скорочувати свою присутність на території Афганістану після захоплення влади талібами. «Ми віддані підтримці народу Афганістану. Гуманітарні потреби тут величезні після тижнів важких боїв. Тисячі були поранені, а шпиталі зазнали руйнувань. Ми не скорочуватимемо нашу присутність», — йдеться в заяві. У комітеті додали, що працюють в Афганістані вже 30 років і не припинять цього зараз.