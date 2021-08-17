Президент Франции Макрон: Афганистан не должен вновь стать убежищем для терроризма

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что направит в Афганистан два военных самолета и силы спецназа для того, чтобы помочь в эвакуации, пишет Reuters. «Афганистан не должен вновь превратиться в убежище террористов, которым он был ранее. Это условие мира», — отметил Макрон. Президент также заявил о намерениях вместе с ФРГ и другими европейскими странами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из Афганистана.

В свою очередь Совет Безопасности ООН требует немедленного прекращения боевых действий и насилия в Афганистане. «Члены Совета Безопасности ООН призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и формированию нового правительства путем инклюзивных переговоров», — говорится в заявлении, обнародованном по итогам экстренного заседания. Кроме того, Совбез ООН подчеркнул важность прекращения насилия в Афганистане и «восстановления безопасности, общественного и конституционного порядка». ООН до сих пор имеет офисы и персонал в нескольких населенных пунктах в Афганистане и пока неизвестно, останутся ли они там. А вот Международный комитет Красного Креста заявил, что не планирует сворачивать или сокращать свое присутствие в Афганистане после захвата власти талибами. «Мы преданы поддержке народа Афганистана. Гуманитарные нужды здесь огромные после недель тяжелых боев. Тысячи были ранены, а госпитали подверглись разрушениям. Мы не будем сокращать наше присутствие», — говорится в заявлении. В комитете добавили, что работают в Афганистане уже 30 лет и не прекратят этого сейчас.