Девʼять евакуйованих з Афганістану осіб попросили про статус біженця в Україні

Девʼять громадян Афганістану, з тих кого Україна евакуювала в ніч на 16 серпня, попросили надати їм статус біженця.

Про це пише «Українська правда».

«Сьогодні вночі рейсом із Кабулу у столичний аеропорт прибув літак, на борту якого знаходилося 79 громадян. Серед них — громадяни України, Республіки Білорусь, Таджикистану, Хорватії, Нідерландів і більшу частину становили громадяни Афганістану. Це ті громадяни, які потребували евакуації, та в співпраці з МЗС України потрапили на борт літака», — зазначив він.