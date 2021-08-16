Девять эвакуированных из Афганистана лиц попросили статус беженца в Украине

Девять граждан Афганистана, из тех, кого Украина эвакуировала в ночь на 16 августа, попросили предоставить им статус беженца.

Об этом пишет «Украинская правда».

«Сегодня ночью рейсом из Кабула в столичный аэропорт прибыл самолет, на борту которого находилось 79 граждан. Среди них — граждане Украины, Республики Беларусь, Таджикистана, Хорватии, Нидерландов и большую часть составляли граждане Афганистана. Это те граждане, которые нуждались в эвакуации, и в сотрудничестве с МИД Украины попали на борт самолета», — отметил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.