Прессекретарку Навального засудили до 1,5 року обмеження волі через акції протесту в січні

Преображенський суд Москви визнав прессекретарку російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш винною у підбурюванні людей до порушення санітарно-епідеміологічних норм під час акції протесту у Москві 23 січня і присудив їй 1,5 року обмеження волі.

Про це з посиланням на рішення суду пише Интерфакс.