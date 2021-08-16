Пресс-секретаря Навального приговорили к 1,5 года ограничения свободы за акции протеста в январе

Преображенский суд Москвы признал пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш виновной в подстрекательстве людей к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время акции протеста в Москве 23 января и присудил ей 1,5 года ограничения свободы.
Об этом со ссылкой на решение суда пишет Интерфакс.
Согласно постановлению, Ярмыш запрещено менять место жительства без уведомления, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области. Она также обязана раз в месяц отмечаться в уголовной исполнительной инспекции.
Отметим, прокурор во время судебных прений просил приговорить Ярмыш к двум годам лишения свободы.
Адвокат пресс-секретаря Навального заверила, что решение суда будут обжаловать.
- В начале июня президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против «Фонда борьбы с коррупцией» заключенного оппозиционера Алексея Навального. Закон запрещает участвовать в выборах людям, «причастных к деятельности экстремистской или террористической организации».
- 9 июня 2021 года Московский городской суд признал организации «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» и штабы Навального экстремистскими.
- 26 июля в России заблокировали сайты Навального и его соратников. Вскоре брат Навального получил год условно за «нарушение санитарных норм на акции протеста», а суд в Москве ограничил свободу соратницы Навального Соболь из-за акций протеста в январе.