Пресс-секретаря Навального приговорили к 1,5 года ограничения свободы за акции протеста в январе

Преображенский суд Москвы признал пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш виновной в подстрекательстве людей к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время акции протеста в Москве 23 января и присудил ей 1,5 года ограничения свободы.

Об этом со ссылкой на решение суда пишет Интерфакс.