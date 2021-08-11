Российскому оппозиционеру Навальному предъявили новое обвинение — в создании «Фонда борьбы с коррупцией»

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас находится в тюрьме, выдвинули обвинения в создании «Фонда борьбы с коррупции» — «организации, посягающей на личность и права россиян».

Об этом Следственный комитет России сообщил в среду, 11 августа.

Уголовное производство по этой статье открыли в декабре 2020 года. Навальному может грозить штраф до 200 тысяч рублей (более 72 тысяч гривен), принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Следственный комитет объясняет, что Навальный, его соратники и фонд распространяли на своих страницах в соцсетях публикации, «содержащие призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года». Отмечается, что Навальный знал, что эти мероприятия являются «противоправными» и несогласованными, а также, что за участие в них предусмотрена административная ответственность.