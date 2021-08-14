Вимагали видалити фото. Після акції протесту «Нацкорпусу» невідомі побили журналіста видання «Букви»

Після акції протесту під Офісом президента, яку організував «Нацкорпус», невідомі молодики напали на кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного. Чоловіки вимагали, щоб журналіст видалив фото.

Про це повідомляє видання «Букви».

За словами Кужельного, після завершення акції його наздогнала група осіб та в агресивній формі вимагала видалити зроблені ним фотографії. Пізніше молодики почали ногами та кулаками бити журналіста.

«Я не встиг пройти й метрів сто, мене покликали. Я повернувся, якийсь хлопець наздогнав мене. Він спитав, що я фотографував. Тоді підійшли інші хлопці, вони оточили мене. Я намагався відійти, вони за мною. Вимагали, аби я дістав телефон і видалив фотографії. Я сказав, що я журналіст, прийшов, аби вести зйомку», — розповів постраждалий.

Він пояснив, що показав нападникам посвідчення журналіста, але вони почали казати, що той «лівак».

«Я запропонував їм підійти до Андрія Білецького , аби він підтвердив, що я журналіст. Вони не були згодні нікуди йти. Один почав мене бити по нозі, інший кудись в голову, і я впав», — зазначив кореспондент.

Внаслідок нападу журналіст зазнав тілесних ушкоджень — численні синці, подряпини, садна.

Напад, за його словами, завершився після того, як до місця почали підходити інші журналісти, що були присутні на акції.

Фотокореспондент написав заяву в поліцію — правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські встановлюють осіб зловмисників. Їм загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Після нападу до Олександра Кужельного підійшов Андрій Білецький та пообіцяв допомогти ідентифікувати кривдників.