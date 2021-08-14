Требовали удалить фото. После акции протеста «Нацкорпуса» неизвестные избили журналиста издания «Буквы»

После акции протеста под Офисом президента, которую организовал «Нацкорпус», неизвестные напали на корреспондента «Букв» Александра Кужельного. Мужчины требовали, чтобы журналист удалил фото.

Об этом сообщает издание «Буквы».

По словам Кужельного, после завершения акции его догнала группа лиц и в агрессивной форме требовала удалить сделанные им фотографии. Позже молодые люди начали ногами и кулаками бить журналиста.

«Я не успел пройти и метров сто, меня позвали. Я обернулся, какой-то парень догнал меня. Он спросил, что я фотографировал. Тогда подошли другие ребята, они окружили меня. Я пытался отойти, они за мной. Требовали, чтобы я достал телефон и удалил фотографии. Я сказал, что я журналист и пришел, чтобы вести съемку», — рассказал пострадавший.

Он пояснил, что показал нападающим удостоверение журналиста, но они начали говорить, что тот «левак».

«Я предложил им подойти к Андрею Белецкому, чтобы он подтвердил, что я журналист. Они не были согласны некуда идти. Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову, и я упал», — отметил корреспондент.

В результате нападения журналист получил телесные повреждения — многочисленные синяки, царапины, ссадины.

Нападение, по его словам, завершился после того, как к месту начали подходить другие журналисты, которые присутствовали на акции.

Фотокорреспондент написал заявление в полицию — правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

После нападения к Александру Кужельному подошел Андрей Белецкий и пообещал помочь идентифицировать обидчиков.