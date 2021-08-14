Требовали удалить фото. После акции протеста «Нацкорпуса» неизвестные избили журналиста издания «Буквы»

После акции протеста под Офисом президента, которую организовал «Нацкорпус», неизвестные напали на корреспондента «Букв» Александра Кужельного. Мужчины требовали, чтобы журналист удалил фото.
Об этом сообщает издание «Буквы».
По словам Кужельного, после завершения акции его догнала группа лиц и в агрессивной форме требовала удалить сделанные им фотографии. Позже молодые люди начали ногами и кулаками бить журналиста.
«Я не успел пройти и метров сто, меня позвали. Я обернулся, какой-то парень догнал меня. Он спросил, что я фотографировал. Тогда подошли другие ребята, они окружили меня. Я пытался отойти, они за мной. Требовали, чтобы я достал телефон и удалил фотографии. Я сказал, что я журналист и пришел, чтобы вести съемку», — рассказал пострадавший.
Он пояснил, что показал нападающим удостоверение журналиста, но они начали говорить, что тот «левак».
«Я предложил им подойти к Андрею Белецкому, чтобы он подтвердил, что я журналист. Они не были согласны некуда идти. Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову, и я упал», — отметил корреспондент.
В результате нападения журналист получил телесные повреждения — многочисленные синяки, царапины, ссадины.
Нападение, по его словам, завершился после того, как к месту начали подходить другие журналисты, которые присутствовали на акции.
Фотокорреспондент написал заявление в полицию — правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
После нападения к Александру Кужельному подошел Андрей Белецкий и пообещал помочь идентифицировать обидчиков.
Напомним, представители партии «Национальный корпус» и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста к Офису президента Украины. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.
Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих.
«Нацкорпус» анонсировал акцию протеста после того, как у представителей этой организации в Харькове провели обыски.
- 5 августа Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в Харьковской области, во время которой ликвидировала «мощную преступную группировку». По данным силовиков, в состав организации входили около 50 человек, среди которых действующие правоохранители и мужчины с опытом ведения боевых действий.
- Позже СБУ опубликовала доказательства того, что участники этой группировки систематически занимались рэкетом. По данным СМИ и ряда Telegram-каналов, к этой организации причастны члены «Нацкорпуса», у которых, в частности, проводила обыски СБУ.
- Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей «Нацкорпуса», фигурирующих в этом деле.