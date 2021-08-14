У Франції вже пʼятий тиждень поспіль протестувальники вимагають скасувати «паспорти здоров’я»

У Франції п’яту суботу поспіль проходять акції протесту проти впровадження COVID-паспортів та обовʼязкової вакцинації медиків.
Про це повідомляє BFMTV.
Акції почались у десятках великих і малих міст — Парижі, Марселі, Тулузі, Ліоні, Ніцці, Ліллі, Нарбонні та інших. Загалом активісти анонсували 200 демонстрацій, три з яких пройшли у столиці країни.
Першу — організував Флоріан Філіппо, колишній соратник Марін Ле Пен з «Національного об’єднання». Колона людей пройшла від площі Каталонії до Порт-Руаяль.
Другу акцію протесту організували активісти, які наближені до «жовтих желетів» — вони зібралась біля Порт Доре, а третя — вирушила від площі Пляс де Бурс. Учасники акцій вигукували «Так, свободі вибору», «Давайте звільнимо Францію», «Макрона у відставку», «Стоп корона безумству»,
Акції пройшли мирно, без інцидентів. Тільки у Ліоні повідомляють про штовханину протестувальників з поліцією — правоохоронці застосували сльозогінний газ.
В містечку По на крайньому півдні країни окремі учасники акції закидали фарбою фасад приміщення з офісами ЗМІ та кричали їм «Колаборанти».
За оцінками Міністерства внутрішніх справ, на акції протесту вийшли понад 237 тисяч людей.
Протести у Франції почалися після того, як парламент країни схвалив закон про обовʼязкову вакцинацію медпрацівників, пожежників і рятувальників. Також було вирішено розширити дію так званих паспортів здоровʼя.
З 9 серпня при вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоровʼя, деякі торгові центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно довести вакцинацію від коронавірусу, одужання від хвороби або ж предʼявити актуальний негативний тест. Раніше таке правило діяло для закладів культури та дозвілля.
- 5 серпня Конституційний суд Франції визнав законним введення обов’язкової вакцинації для працівників деяких галузей. Також судді підтримали запуск так званих паспортів здоров’я, за якими людей пропускатимуть у ресторани та торгові центри.
- Після протестів уряд дещо послабив «ковідні» правила. Так, наприклад, тераси ресторанів, барів і кафе на вулиці можна буде відвідувати без «паспортів». Це ж стосується і супермаркетів. Крім того, «паспорти» будуть обовʼязковими тільки для повнолітніх. Спочатку передбачалося, що вони знадобляться і дітям від 12 років. Термін початку дії нових обмежень запропоновано перенести на два тижні — з 30 серпня на 15 вересня.