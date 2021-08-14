Во Франции уже пятую неделю подряд протестующие требуют отменить «паспорта здоровья»

Во Франции пятую субботу подряд проходят акции протеста против введения COVID-паспортов и обязательной вакцинации медиков.

Об этом сообщает BFMTV.

Акции начались в десятках больших и малых городах — Париже, Марселе, Тулузе, Лионе, Ницце, Лилле, Нарбонне и других. В целом активисты анонсировали 200 демонстраций, три из которых прошли в столице страны.

Первое — организовал Флориан Филиппо, бывший соратник Марин Ле Пен с «Национального объединения». Колонна людей прошла от площади Каталонии к Порт-Руаяль.

Вторую акцию протеста организовали активисты, которые приближены к «желтым желетам» — они собралась возле Порт Доре, а третья — отправилась от площади Пляс де Бурс. Участники акций выкрикивали «Да, свободе выбора», «Давайте освободим Францию», «Макрона в отставку», «Стоп корона безумству»,

Акции прошли мирно, без инцидентов.Только в Лионе сообщают о потасовке протестующих с полицией — правоохранители применили слезоточивый газ.

В городке По на крайнем юге страны отдельные участники акции забросали краской фасад помещения с офисами СМИ и кричали им «Коллаборанты».

По оценкам Министерства внутренних дел, на акции протеста вышли более 237 тысяч человек.

Протесты во Франции начались после того, как парламент страны одобрил закон об обязательной вакцинации медработников, пожарных и спасателей. Также было решено расширить действие так называемых паспортов здоровья.

С 9 августа при входе в кафе или рестораны, учреждения здравоохранения, некоторые торговые центры и при дальних поездках в транспорте нужно доказать вакцинацию от коронавируса, выздоровление от болезни или предъявить актуальный отрицательный тест. Ранее такое правило действовало только для учреждений культуры и досуга.