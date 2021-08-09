Во Франции заработали COVID-паспорта. Без них не будут пускать в кафе, музей и на самолет или поезд

Во Франции с 9 августа ввели новые карантинные правила. В общественные заведения людей будут пускать исключительно по COVID-паспортами, где будет информация или о вакцинации, или об отрицательном результате теста на коронавирус.

Об этом пишет DPA.

Только с COVID-паспортами можно будет попасть в кафе, ресторан, на ярмарку, в учреждение здравоохранения, кинотеатр или музей. Без этих документов также не пустят на самолет, поезд или междугородный автобус.

Жесткие правила, которые предусматривают обязательную вакцинацию медиков, будут действовать до середины ноября. Для детей от 12 до 17 лет COVID-паспорта заработают с 30 августа.