У Франції запрацювали COVID-паспорти. Без них не пускатимуть у кафе, музей та на літак чи поїзд

У Франції з 9 серпня запровадили нові карантинні правила. У громадські заклади людей пускатимуть винятково за COVID-паспортами, де буде інформація або про вакцинацію, або про негативний результат тесту на коронавірус.
Про це пише DPA.
Лише з COVID-паспортами можна буде потрапити до кафе, ресторанів, ярмарків, закладів охорони здоров’я, кінотеатрів і музеїв. Без цих документів також не пустять на літак, поїзд або міжміський автобус.
Жорсткіші правила, які передбачають обов’язкову вакцинацію медиків, діятимуть до середини листопада. Для дітей віком від 12 до 17 років COVID-паспорти запрацюють із 30 серпня.
- 5 серпня Конституційний суд Франції визнав законним введення обов’язкової вакцинації для працівників деяких галузей. Також судді підтримали запуск так званих паспортів здоров’я, за якими людей пропускатимуть у ресторани та торгові центри.
- Після протестів уряд дещо послабив «ковідні» правила. Так, наприклад, тераси ресторанів, барів і кафе на вулиці можна буде відвідувати без COVID-паспортів. Це ж стосується і супермаркетів. Крім того, ці паспорти будуть обовʼязковими тільки для повнолітніх. Спочатку передбачалося, що вони знадобляться і дітям від 12 років. Термін початку дії нових обмежень запропоновано перенести на два тижні — з 30 серпня на 15 вересня.