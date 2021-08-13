В Україні зростає кількість заражень COVID-штамом «Дельта». Зареєстровано 300 випадків

В Україні зростає кількість випадків захворювання штамом коронавірусу «Дельта».
За даними Міністерства охорони здоровʼя, станом на 12 серпня в країні зареєстровано 300 випадків зараження цим варіантом.
Головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що в основному «Дельту» фіксують в Рівненській області — 80% хворих заражені цим штамом. У Києві цей штам підтвердили у 21 людини.
- За минулу добу в Україні зафіксували 1 263 нових хворих на коронавірус. Вакцинували трохи більше 163 тисяч людей. Двома дозами вакциновані 2,63 млн українців.
- 11 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 жовтня через поступове погіршення ситуації із коронавірусом.