В Україні зростає кількість заражень COVID-штамом «Дельта». Зареєстровано 300 випадків

В Україні зростає кількість випадків захворювання штамом коронавірусу «Дельта».

За даними Міністерства охорони здоровʼя, станом на 12 серпня в країні зареєстровано 300 випадків зараження цим варіантом.

Головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що в основному «Дельту» фіксують в Рівненській області — 80% хворих заражені цим штамом. У Києві цей штам підтвердили у 21 людини.