В Україні за добу виявили понад 1 200 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за минулу добу, 12 серпня, зафіксували 1 263 нові випадки зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 73 дитини та 52 медики.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень з коронавірусом потрапили 613 людей, а 44 — померли від ускладнень. Водночас 1 007 хворих одужали.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

Також за добу 12 серпня в Україні зробили трохи понад 163 тисячі щеплень від коронавірусу. 110 тисяч людей отримали першу дозу вакцини, а 52 тисячі — другу.