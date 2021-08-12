В Україні зафіксували понад 1 200 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за минулу добу, 11 серпня, виявили 1 247 нових випадків зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 77 дітей та 41 медик.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

588 людей потрапили до лікарні через хворобу, а 24 — померли від ускладнень. Водночас 1 039 осіб одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

Також за минулу добу зробили понад 162 тисячі щеплень від коронавірусу. 103 тисячі людей отримали першу дозу вакцини, а 58 тисяч — другу. Загалом в Україні вже зробили понад 7 мільйонів щеплень.