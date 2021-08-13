В Украине за сутки выявили более 1 200 новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за минувшие сутки, 12 августа, зафиксировали 1 263 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших 73 ребенка и 52 медика.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы с коронавирусом попали 613 человек, а 44 — умерли от осложнений. При этом 1 007 больных выздоровели.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

Также за сутки 12 августа в Украине сделали чуть больше 163 тысяч прививок от коронавируса. 110 тысяч человек получили первую дозу вакцины, а 52 тысячи — вторую.