В Украине за сутки выявили более 1 200 новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за минувшие сутки, 12 августа, зафиксировали 1 263 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших 73 ребенка и 52 медика.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы с коронавирусом попали 613 человек, а 44 — умерли от осложнений. При этом 1 007 больных выздоровели.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.
Также за сутки 12 августа в Украине сделали чуть больше 163 тысяч прививок от коронавируса. 110 тысяч человек получили первую дозу вакцины, а 52 тысячи — вторую.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Прививки делают препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.