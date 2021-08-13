В Украине растет количество заражений COVID-штаммом «Дельта». Зарегистрировано 300 случаев

В Украине растет количество случаев заболевания штаммом коронавируса «Дельта».

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 12 августа в стране зарегистрировано 300 случаев заражения этим вариантом.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в основном «Дельту» фиксируют в Ровенской области — 80% больных заражены этим штаммом. В Киеве этот штамм подтвердили у 21 человека.