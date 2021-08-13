В окупованій Керчі через сильні дощі знову почалася повінь

В анексованому Криму через сильні дощі знову почалися повені. Наразі найбільше постраждало місто Керч .

Про це пише «Крим.Реалії», а також місцеві ЗМІ.

За даними окупаційної влади, у Керчі випала двомісячна норма опадів. Через це багато вулиць міста залило водою. Повінь сталася через вихід із берегів річки Катерлез.

Наразі у місті припинив ходити електротранспорт, а дощі не припиняються. Окупаційна влада закликала жителів Керчі прибрати свої автомобілі з вулиць, а також готуватися до можливої евакуації.