В окупованій Керчі через сильні дощі знову почалася повінь

В анексованому Криму через сильні дощі знову почалися повені. Наразі найбільше постраждало місто Керч .
Про це пише «Крим.Реалії», а також місцеві ЗМІ.
За даними окупаційної влади, у Керчі випала двомісячна норма опадів. Через це багато вулиць міста залило водою. Повінь сталася через вихід із берегів річки Катерлез.
Наразі у місті припинив ходити електротранспорт, а дощі не припиняються. Окупаційна влада закликала жителів Керчі прибрати свої автомобілі з вулиць, а також готуватися до можливої евакуації.
- Нагадаємо, в Ялті з 16 до 18 червня рясні опади підтопили 426 прибудинкових територій. Одна людина унаслідок повеней загинула. Зареєстрований збиток після повені в окупованому Росією Криму перевищує 70 мільйонів гривень.