В оккупированной Керчи из-за сильных дождей вновь началось наводнение

В аннексированном Крыму из-за сильных дождей вновь начались наводнения. Сейчас больше всего пострадал город Керчь.
Об этом пишет «Крим.Реалии», а также местные СМИ.
По данным оккупационных властей, в Керчи выпала двухмесячная норма осадков. Из-за этого многие улицы города залило водой. Наводнение произошло из-за выхода из берегов реки Катерлез.
Сейчас в городе прекратил ходить электротранспорт, а дожди не прекращаются. Оккупационные власти призвали жителей Керчи убрать свои автомобили с улиц, а также готовиться к возможной эвакуации.
- Напомним, в Ялте с 16 по 18 июня обильные осадки подтопили 426 придомовых территорий. Один человек в результате наводнений погиб. Зарегистрированный ущерб после наводнения в оккупированном Россией Крыму превышает 70 миллионов гривен.