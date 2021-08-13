В оккупированной Керчи из-за сильных дождей вновь началось наводнение

В аннексированном Крыму из-за сильных дождей вновь начались наводнения. Сейчас больше всего пострадал город Керчь.

Об этом пишет «Крим.Реалии», а также местные СМИ.

По данным оккупационных властей, в Керчи выпала двухмесячная норма осадков. Из-за этого многие улицы города залило водой. Наводнение произошло из-за выхода из берегов реки Катерлез.

Сейчас в городе прекратил ходить электротранспорт, а дожди не прекращаются. Оккупационные власти призвали жителей Керчи убрать свои автомобили с улиц, а также готовиться к возможной эвакуации.